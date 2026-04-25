Serata di beneficenza al Teatro Bianchi di Pescantina con Il volo di Icaro

Sabato 26 aprile alle 19.30 si tiene al Teatro Guido Bianchi di Pescantina una serata di beneficenza intitolata “Il volo di Icaro”. L’evento si svolge in un teatro locale e affronta il tema del disagio giovanile attraverso uno spettacolo teatrale. La manifestazione mira a raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sui problemi che coinvolgono i giovani. L’ingresso è aperto a chi desidera partecipare.