Serata di beneficenza al Teatro Bianchi di Pescantina con Il volo di Icaro
Sabato 26 aprile alle 19.30 si tiene al Teatro Guido Bianchi di Pescantina una serata di beneficenza intitolata “Il volo di Icaro”. L’evento si svolge in un teatro locale e affronta il tema del disagio giovanile attraverso uno spettacolo teatrale. La manifestazione mira a raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sui problemi che coinvolgono i giovani. L’ingresso è aperto a chi desidera partecipare.
Sabato 26 aprile, alle 19.30, al Teatro Guido Bianchi è in programma “Il volo di Icaro”, una serata di beneficenza che passa dal teatro per parlare di disagio giovanile. L’iniziativa coinvolge Salvagente Italia e l’associazione culturale Il Giardino dei Sogni, con il coordinamento di Maria Laura.🔗 Leggi su Veronasera.it
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