Duecento racconti per la seconda parte di Trieste curiosa alla Ginnastica il libro di Dino Cafagna
Domenica 10 maggio, alle ore 18, si terrà nella sala Primo Rovis della Fondazione Ginnastica Triestina la presentazione del libro "Trieste Curiosa 2" (edito da Luglio Editore, 2025). L'evento rientra nel ciclo primaverile "Un libro per la SGT", appuntamenti volti ad offrire occasioni culturali.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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Racconti di memoria, storia e vita: alla fondazione Tricoli la presentazione del libro di Denise CatalanoSabato 18 aprile 2026, alle ore 16:30, la Fondazione Tricoli a Palermo aprirà le sue porte per un appuntamento letterario di eccezionale rilievo.