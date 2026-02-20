Un viaggio a Innolandia l’Isola dell’Innovazione Racconti di un moderno Gulliver Capitolo 6 seconda parte

Un esperto dell’Istituto della Complessità ha spiegato come l’economia di Innolandia si sviluppa grazie a interazioni tra aziende e innovazioni che si rafforzano a vicenda. La causa di questa crescita è la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e di stimolare nuove idee. In un mercato in continuo movimento, le imprese collaborano tra loro per creare soluzioni innovative. La descrizione mette in luce come il sistema si auto-mantenga e si evolve nel tempo.

L'autore incontra uno studioso dell'Istituto della Complessità. La sua descrizione dell'economia di Innolandia come un sistema in evoluzione, collettivamente auto-catalitico. La conversazione torna sul tema delle università imprenditoriali. L'Istituto della Complessità è l'istituzione più influente del paese, dove economisti, fisici e biologi si riuniscono per discutere le leggi della complessità. La conversazione che ho avuto con loro è stata molto stimolante. Facendo riferimento ai modelli di un biologo americano, Stuart Alan Kauffman, un eminente personaggio dell'Istituto aveva abbozzato un sistema collettivamente auto-catalitico, "un sistema in cui – ripeto le parole che aveva tratto da un libro di Kauffman ("At Home in the Universe: The Search for Laws of Self-Organizing and Complexity", Oxford University Press, 1995) – le molecole accelerano le reazioni stesse attraverso cui si formano: A crea B; B crea C; C crea di nuovo A".