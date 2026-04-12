Racconti di memoria storia e vita | alla fondazione Tricoli la presentazione del libro di Denise Catalano

Sabato 18 aprile 2026 alle 16:30, la Fondazione Tricoli a Palermo ospiterà la presentazione di un libro scritto da Denise Catalano. L’evento si svolgerà negli spazi della fondazione e coinvolgerà il pubblico interessato a narrazioni di memoria, storia e vita. La giornata prevede interventi e letture, offrendo l’opportunità di approfondire i temi trattati dall’autrice. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 16:30, la Fondazione Tricoli a Palermo aprirà le sue porte per un appuntamento letterario di eccezionale rilievo. Al centro dell'incontro vi è la presentazione del libro di Denise Catalano, intitolato "Ci siamo letti prima di amarci e altri racconti di memoria.🔗 Leggi su Palermotoday.it "Memoria, storia e vita": alla fondazione Tricoli la presentazione del libro di Denise CatalanoSabato 18 aprile 2026, alle ore 16:30, la Fondazione Tricoli a Palermo aprirà le sue porte per un appuntamento letterario di eccezionale rilievo. “Le amiche di Margherita": alla Fondazione Tricoli la presentazione del libro di Mariceta GandolfoIl 19 febbraio nella sede della Fondazione Tricoli si terrà la presentazione del libro di Mariceta Gandolfo, dal titolo “Le amiche di Margherita".