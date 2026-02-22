Hub urbano e di prossimità in programma gli ultimi due incontri | appello alla cittadinanza

Il progetto sull’hub urbano e di prossimità a Bondeno si avvicina alla fase finale, dopo aver coinvolto numerose realtà locali. La causa è la necessità di migliorare i servizi e la mobilità nel centro. Gli ultimi incontri previsti mirano a raccogliere le opinioni dei cittadini e delle associazioni. La consultazione aperta si svolge in sede comunale, con la partecipazione di rappresentanti di negozi, associazioni e residenti. La discussione continua fino all’ultimo appuntamento programmato.

Si avvicina alla conclusione lo studio ai fini della definizione degli hub urbano e di prossimità di Bondeno, che è stato compiuto a livello comunale, includendo associazioni di categoria, attività commerciali e di servizio, aziende, associazioni e cittadini. Un lavoro corale che sta per arrivare alla definizione del Piano strategico e della cartografia degli Hub concernenti la città e l’area attorno a Stellata, quest’ultima dalla grande vocazione turistica. “Ringraziamo tutti i cittadini, le imprese e le associazioni che hanno partecipato ai primi due incontri e che hanno interagito con il Comune e la referente di Sipro, Anna Fregnan – dice il sindaco Simone Saletti –. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Rilancio economico del territorio, nasceranno presto un hub urbano e due di prossimità

Hub Urbano ormai verso la meta, una serie di incontriL’indagine sugli Hub Urbano sta per terminare, dopo mesi di incontri e confronti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Progetto ‘hub urbano’. Il Comune a caccia di fondi per aiutare il commercio; Centro storico; Hub urbano centro storico Reggio, una cinquantina di proposte sul tavolo dell’assemblea; Bagnacavallo punta sull’Hub Urbano: strategie e opportunità per il centro.

Centro storico Reggio Emilia: oggi all’assemblea dell’hub urbanoSi è riunita oggi presso la Camera di Commercio l’assemblea dell’hub urbano del centro storico di Reggio Emilia. Un incontro molto partecipato con oltre 160 presenze tra commercianti, associazioni di ... sassuolo2000.it

Forlì candida il centro storico a Hub urbano per attrarre fondi regionaliIl Comune presenta il progetto condiviso con le associazioni di categoria: Risorse per rilanciare commercio e spazi pubblici ... forli24ore.it

Le attività del centro storico di Reggio Emilia hanno un’opportunità in più per fare rete e rafforzare il proprio ruolo nel cuore della città. L’Hub Urbano del centro storico, riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna e promosso dal Comune di Reggio Emilia, è u - facebook.com facebook