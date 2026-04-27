Un uomo di 72 anni è stato arrestato e successivamente condannato a un anno e otto mesi di reclusione con pena sospesa per aver minacciato i medici riguardo ai referti. Nella sua abitazione sono stati trovati una pistola lanciarazzi e altri oggetti. La vicenda è avvenuta nei giorni scorsi presso la Casa della Salute di Bondeno, coinvolgendo l'uomo che si è reso protagonista di comportamenti minacciosi nei confronti del personale medico.

Ferrara, 27 aprile 2026 – È stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione, con pena sospesa, il pensionato 72enne protagonista della vicenda che nei giorni scorsi aveva scosso la Casa della Salute di Bondeno. Il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto disposto dai carabinieri, mettendo un punto giudiziario a un episodio che, partito da una protesta per dei referti medici, si è trasformato in una situazione ben più grave. Trovata un’arma clandestina durante una perquisizione. L’uomo era stato fermato nella giornata di sabato dai militari della stazione di Burana, al termine di una perquisizione domiciliare che aveva portato alla scoperta di un’arma clandestina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minaccia i medici per i referti e in casa ha una pistola lanciarazzi: 72enne arrestato e condannato

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