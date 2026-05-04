Due su due di Schena primo anche a Levico

Dopo la recente cronoscalata Levico - Vetriolo - Panarotta, l’atleta ha ottenuto due vittorie su due partecipazioni in questa prima fase del 2026. Nel fine settimana ha conquistato il primo posto anche a Levico, confermando un avvio di stagione positivo. La sua presenza in gara si è dimostrata efficace, con risultati che rafforzano il suo percorso competitivo.

È un avvio spumeggiante il suo che, dopo la recente Cronoscalata Levico - Vetriolo - Panarotta corsa nel fine settimana, conta due successi in altrettante apparizioni nel corso di questo inizio di stagione targato 2026. Stiamo parlando di Damiano Schena che, al volante della Nova Proto NP03 messa.🔗 Leggi su Veronasera.it

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