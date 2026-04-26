Levico rissa violenta al supermercato | due feriti e l’arma dispersa

A Levico Terme, il 25 aprile si è verificata una rissa violenta davanti a un supermercato, durante la quale due giovani sono rimasti feriti. Durante l’alterco, è stata anche dispersa un’arma. La polizia ha intervenuto sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dell’alterco o sull’identità delle persone coinvolte.

? Cosa sapere Due giovani feriti a Levico Terme dopo una rissa davanti a un supermercato il 25 aprile.. I Carabinieri indagano sull'uso di un'arma da taglio non ancora rinvenuta sul luogo.. Due giovani tra i 20 e i 30 anni sono finiti in ospedale a Levico Terme dopo una violenta aggressione avvenuta il 25 aprile, quando un litigio nato alla cassa di un supermercato si è trasformato in una rissa fuori dal punto vendita. L’episodio, che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine, ha scosso la tranquillità del pomeriggio di festa nazionale. Quello che era iniziato come un acceso diverbio tra i due ragazzi è degenerato rapidamente in una colluttazione fisica una volta usciti dall’esercizio commerciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Levico, rissa violenta al supermercato: due feriti e l’arma dispersa Notizie correlate Violenta rissa tra due clienti davanti al supermercato: paura in via Traversetolo, un feritoAttimi di paura e tensione stamattina davanti al supermercato Conad, in via Traversetolo. Sarno: rissa al locale, due feriti con arma da taglioSarno: violenza esplode in una notte di divertimento Due giovani finiscono in ospedale dopo una rissa con arma da taglio avvenuta nella notte tra...