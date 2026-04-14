Due su due per Dini primo anche al Maremma

Gabriele Dini ha ottenuto due vittorie consecutive in questa stagione, la prima al Ciocco e la seconda al Rally Trofeo Maremma. Alla gara nel territorio della Maremma, il pilota di New Star 3 ha concluso con il miglior tempo, lasciando ampio margine ai inseguitori. Nessun altro concorrente è riuscito a mettere in discussione il suo risultato, confermando la sua posizione tra i favoriti della competizione.

Gabriele Dini infila la sua seconda perla consecutiva stagionale e, dopo aver centrato il successo nella notte del Ciocco, il portacolori di New Star 3 si è ripetuto, lasciando solamente le briciole alla concorrenza al Rally Trofeo Maremma. Pronti, via ed il pilota della scuderia di Bussolengo.🔗 Leggi su Veronasera.it Due forti scuderie, e due piloti italiani al primo postoUno in Formula 1 con un'auto tedesca e un altro in MotoGP con una scuderia italiana, che però non era quella che partiva da favorita Dopo aver vinto... Ross ed Evan, due cani di taglia medio grande in cabina. Anche Areoitalia ha effettuato il primo test su un voloAnche Aero Italia ha aperto le porte della cabina di un volo sperimentale per due cani di taglia medio grande e le rispettive persone di riferimento.