Il Bologna ha concesso due giorni di riposo ai propri giocatori, in attesa di valutare le condizioni di Dallinga e Joao Mario, che potrebbero recuperare per la partita del 11 maggio. Mercoledì mattina la squadra si ritroverà a Casteldebole per riprendere gli allenamenti e prepararsi alla sfida contro il Napoli in programma al Maradona. La partita si giocherà lunedì sera.

Due giorni di riposo, per i rossoblù. Il Bologna, infatti, si ritroverà mercoledì mattina a Casteldebole per la ripresa degli allenamenti e iniziare la marcia di avvicinamento al monday night del Maradona, lunedì 11 maggio, contro il Napoli. E ci arriverà con la speranza di recuperare qualche pedina dall’infermeria. È stagione finita per Nicolò Cambiaghi e Nicolò Casale, vittime rispettivamente di lesione muscolare all’adduttore della coscia sinistra e al soleo del polpaccio sinistro. Ma se ieri sono rientrati in campo Federico Bernardeschi e Jonathan Rowe e in settimana punta al rientro in gruppo anche Lukasz Skorupski, che ha risolto lo strappo muscolare alla coscia e superato il secondo lungo stop stagionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Due giorni di riposo: c’è da capire se Dallinga e Joao Mario sono recuperabili per la sfida dell’11 maggio. Mercoledì la ripresa verso Napoli

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