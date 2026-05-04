Due giorni di riposo | c’è da capire se Dallinga e Joao Mario sono recuperabili per la sfida dell’11 maggio Mercoledì la ripresa verso Napoli
Il Bologna ha concesso due giorni di riposo ai propri giocatori, in attesa di valutare le condizioni di Dallinga e Joao Mario, che potrebbero recuperare per la partita del 11 maggio. Mercoledì mattina la squadra si ritroverà a Casteldebole per riprendere gli allenamenti e prepararsi alla sfida contro il Napoli in programma al Maradona. La partita si giocherà lunedì sera.
Due giorni di riposo, per i rossoblù. Il Bologna, infatti, si ritroverà mercoledì mattina a Casteldebole per la ripresa degli allenamenti e iniziare la marcia di avvicinamento al monday night del Maradona, lunedì 11 maggio, contro il Napoli. E ci arriverà con la speranza di recuperare qualche pedina dall’infermeria. È stagione finita per Nicolò Cambiaghi e Nicolò Casale, vittime rispettivamente di lesione muscolare all’adduttore della coscia sinistra e al soleo del polpaccio sinistro. Ma se ieri sono rientrati in campo Federico Bernardeschi e Jonathan Rowe e in settimana punta al rientro in gruppo anche Lukasz Skorupski, che ha risolto lo strappo muscolare alla coscia e superato il secondo lungo stop stagionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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