Casteldebole riapre dopo due giorni di riposo Tanti dubbi di formazione per la gara di domenica | Casale scalpita Lucumi rifiata Oggi la ripresa dei lavori | Heggem da valutare

Dopo due giorni di riposo, il Bologna si è riunito questa mattina a Casteldebole per iniziare la preparazione alla partita di domenica contro il Verona e agli ottavi di Europa League contro la Roma. La squadra ha svolto allenamenti con alcuni dubbi di formazione, mentre Casale si è mostrato molto motivato e Lucumi ha svolto un lavoro di recupero. Oggi è previsto anche il test di Heggem, ancora da valutare.

E’ tempo di tornare al lavoro. Dopo la vittoria di Pisa e due giorni di riposo, questa mattina il Bologna si ritrova a Casteldebole per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida casalinga con il Verona di domenica e soprattutto la lunga preparazione agli ottavi di Europa League con la Roma. Il calendario e il -8 dal sesto posto occupato dalla Juventus impongono di pensare alla quotidianità, la sfida casalinga con il Pisa dei bianconeri e il distacco dall’Europa però fanno sì che a oggi l’Europa League sia prioritaria, anche perché il tabù Dall’Ara è stato sfatato con l’Udinese e il Verona, che pure ha costretto il Napoli alla vittoria last minute, è comunque l’ultima in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

