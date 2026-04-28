Questa mattina alle 11, la squadra si è ritrovata al centro tecnico di Casteldebole per una sessione di allenamento, in preparazione alla partita in programma domenica alle 12. Durante l’allenamento, Joao Mario ha subito un infortunio che potrebbe costargli tra due e tre settimane di stop. Dallinga e Casale stanno cercando di recuperare in vista della sfida.

E’ giornata di ripresa, a Casteldebole: questa mattina alle 11 Italiano e la squadra saranno al centro tecnico per iniziare la marcia di avvicinamento alla gara casalingo di domenica alle 12.30 con il Cagliari. Se sia finita o meno la stagione di Joao Mario, invece, lo si capirà soltanto in giornata. Il terzino portoghese, uscito per un risentimento muscolare alla coscia sinistra nel match contro i giallorossi, sarà sottoposto a esami: in caso di lesione rischia 2-3 settimane di stop e va da sè che l’annata potrebbe terminare prima della fine. Da rivalutare anche Dallinga, sempre alle prese con la tendinopatia e fuori dai giochi ormai da un mese, oltre a Casale, mentre Skorupski resta ai box.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alle 11 a casteldebole. Joao Mario rischia 2-3 settimane out. Dallinga e Casale tentano il recupero

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