Due documentari al cinema Impero | dall' Italia fragile alla scuola di Putin

Al Cinema Impero di Brindisi sono in programma due film documentari che affrontano temi legati alla società e alla politica. La prima proiezione mostra aspetti dell’Italia contemporanea, mentre la seconda si concentra sulla scuola di Putin. Entrambi gli appuntamenti invitano gli spettatori a riflettere sui cambiamenti e le sfide attuali attraverso immagini e narrazioni dirette. Le proiezioni sono rivolte a un pubblico interessato a comprendere meglio alcune realtà globali e nazionali.

BRINDISI - Al Cinema Impero di Brindisi arrivano due appuntamenti con il grande cinema documentario, due proiezioni che invitano il pubblico a fermarsi, ascoltare e guardare da vicino alcune delle domande più urgenti del nostro tempo. Due attraversamenti: uno dentro l’Italia dei territori fragili.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Studentessa fragile bocciata per assenze dovute alle cure. Il Tar dà torto per due volte alla scuola Leggi anche: Addio a Giorgio Mendella. L’ex telefinanziere e quell’impero fragile Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: DUE DOCUMENTARI SULLA RESISTENZA PER IL FESTIVAL BELLA STORIA; 21 film da vedere al cinema a maggio, da The Mandalorian and Grogu a Illusione. FOTO; Due documentari al Cinema Impero: dall’Italia fragile alla scuola di Putin; Cinema Impero Brindisi, due documentari per raccontare il presente tra comunità e propaganda. Avevo due parole, sabato 25 aprile al cinema La CompagniaAvevo due paure, il documentario che racconta con le voci e i volti dei protagonisti della storia della Repubblica italiana. controradio.it Avevo due paure, un documentario originale che racconta il valore della memoria collettivaLe voci e i volti dei protagonisti di un momento fondamentale della storia della Repubblica italiana: la Resistenza. Al cinema. mymovies.it +++CINEMA IMPERO BRINDISI, DUE DOCUMENTARI: DALL’ITALIA FRAGILE ALLA SCUOLA DI PUTIN+++ #brindisicronaca https://www.brindisicronaca.it/cinema-impero-brindisi-due-documentari-dallitalia-fragile-alla-scuola-di-putin/ - facebook.com facebook