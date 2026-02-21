Addio a Giorgio Mendella L’ex telefinanziere e quell’impero fragile

Giorgio Mendella, ex dirigente nel settore finanziario, è morto a Sanremo pochi giorni dopo un intervento al cuore. La sua salute fragile aveva destato preoccupazione tra amici e colleghi. Mendella aveva costruito un piccolo impero finanziario, ma aveva anche affrontato momenti difficili. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi lo conosceva da vicino. La notizia si diffonde tra le persone che avevano condiviso con lui anni di lavoro e di vita.

L’ha tradito quel suo cuore “matto“ e imprevedibile. Un po’ com’era lui. L’ex telefinanziere Giorgio Mendella è morto a Sanremo a pochi giorni da un delicato intervento al cuore, che purtroppo non ha avuto l’esito sperato. Avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 3 marzo. Originario di Monza, il suo nome era stato legato a filo doppio a Lucca e a Viareggio, dove fin dalla fine degli anni Ottanta aveva messo le basi del suo sfolgorante impero finanziario, un gigante dai piedi d’argilla: prima il Gruppo Intermercato e Retemia con sede a Tempagnano e poi i fuochi d’artificio con il Viareggio Calcio. Personaggio scomodo, finanziere atipico, genio e sregolatezza, un teleimbonitore, un affabulatore, un istrione capace di creare dal nulla un’emittente televisiva e un impero finanziario che era arrivato a dare lavoro a più di 600 persone.🔗 Leggi su Lanazione.it

È morto Giorgio Mendella, “telefinanziere” e fondatore di ReteMia: aveva 73 anniGiorgio Mendella, noto come “telefinanziere”, è morto a Sanremo a 73 anni a causa di complicazioni post-operatorie.

Addio a Giorgio Mendella, morto a 73 anni a causa di “complicazioni di un intervento chirurgico” l’ex televenditore di prodotti finanziariGiorgio Mendella è morto a 73 anni per complicazioni durante un intervento chirurgico.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.