Studentessa fragile bocciata per assenze dovute alle cure Il Tar dà torto per due volte alla scuola

Una studentessa con fragilità certificata dalla Asl e un piano didattico personalizzato è stata bocciata a causa delle assenze legate alle cure. La scuola ha preso questa decisione, ma il Tar ha annullato due volte la sentenza, ribaltando le valutazioni dell’istituto scolastico. La vicenda riguarda quindi un procedimento giudiziario che si è ripetuto, con il tribunale che ha riconosciuto l’errore della scuola.

I fatti in un liceo di Roma. Dopo una prima sentenza del Tar, il consiglio di classe ha deciso comunque di non ammettere la ragazza. E i giudici, con un secondo pronunciamento, hanno imposto la promozione Una studentessa con fragilità certificate dalla Asl e un piano didattico personalizzato bocciata e il Tar che ribalta per ben due volte la decisione della scuola. Una sorta di "braccio di ferro" che ha tenuto a lungo impegnati da una parte la famiglia della ragazza, non ammessa al quarto anno del corso di studio "Artistico-grafica" dall'altro la scuola, il liceo artistico Argan. I fatti si svolgono durante l'anno scolastico 202526,...

Attacchi di panico e crisi d'asma durante l'esame preliminare, candidata BES bocciata alla Maturità ricorre al TAR: la scuola non ha predisposto il piano didattico personalizzato

Studentessa con DSA bocciata dopo attacco di panico: il TAR respinge il ricorso e conferma che la valutazione si basa sulla preparazione raggiunta. Cosa hanno detto i giudiciIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso contro la non ammissione di una studentessa affetta da disturbi...

