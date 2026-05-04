Due arresti per codice rosso e disordini su un treno | raffica di denunce nel fine settimana

Arresti, denunce e patenti ritirate. Nello scorso fine settimana, in occasione del ponte del primo maggio, il Comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato ad incrementare la sicurezza ed il controllo sulle principali.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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