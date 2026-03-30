Raffica di controlli sulle strade nel fine settimana | due coltelli sequestrati in zona stazione

Nel fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Volterra e del Comando provinciale di Pisa hanno svolto controlli nelle strade della zona stazione. Durante le operazioni sono stati sequestrati due coltelli e sono state presentate diverse denunce e applicate sanzioni amministrative. L’attività di controllo si è concentrata sulla verifica del rispetto delle norme di sicurezza e sulla prevenzione di comportamenti illeciti.

Controlli a tappeto tra la Val di Cecina e Pisa: 243 persone identificate, denunce per guida in stato di ebbrezza e possesso di droga Si è conclusa con un bilancio di numerose denunce, sequestri e sanzioni l’attività di monitoraggio del territorio condotta dai carabinieri della Compagnia di Volterra e del Comando provinciale di Pisa. L’operazione, sviluppatasi lungo l’intero arco della settimana con un incremento dei presidi durante il weekend, ha interessato i comuni di Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Calci e San Miniato, oltre al capoluogo. Il dispositivo di controllo messo in campo dai militari dell'Arma si è concentrato prioritariamente sulla prevenzione delle condotte di guida pericolose e sul contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Raffica di controlli sulle strade nel fine settimana: due coltelli sequestrati in zona stazione Articoli correlati Controlli a raffica sulle strade dell'Elba, due persone denunciate per guida in stato di ebbrezzaControlli a raffica dei carabinieri nella notte in questo fine settimana sulle strade dell'isola d'Elba. Leggi anche: Droga, alcol e coltelli in strada: i controlli del carabinieri nel fine settimana