Drogata e stuprata a 22 anni da un pr dopo una serata in discoteca all'Eur | Procura chiede l'archiviazione
Una donna di 22 anni ha denunciato di essere stata stuprata da un uomo, che si sarebbe presentato come professionista e presente in ambito artistico, dopo aver trascorso una serata in una discoteca nella zona Eur. La Procura ha avviato un’indagine e ha richiesto l’archiviazione del procedimento, che riguarda l’accusa di violenza sessuale avanzata contro l’uomo. La vicenda è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità giudiziarie.
Avrebbe stuprato una 22enne dopo una serata in discoteca all'Eur. La Procura ha chiesto l'archiviazione per un presunto caso di violenza sessuale contestato a un pr romano. I familiari della vittima presenteranno opposizione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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