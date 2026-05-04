Drogata e stuprata a 22 anni da un pr dopo una serata in discoteca all'Eur | Procura chiede l'archiviazione

Una donna di 22 anni ha denunciato di essere stata stuprata da un uomo, che si sarebbe presentato come professionista e presente in ambito artistico, dopo aver trascorso una serata in una discoteca nella zona Eur. La Procura ha avviato un’indagine e ha richiesto l’archiviazione del procedimento, che riguarda l’accusa di violenza sessuale avanzata contro l’uomo. La vicenda è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità giudiziarie.