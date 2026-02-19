Altavilla Irpina l’inchiesta sul traffico di droga | nuova svolta per Francesco De Angelis

La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza che aveva respinto la richiesta di scarcerazione di Francesco De Angelis, coinvolto in un’inchiesta sul traffico di droga a Altavilla Irpina. La decisione deriva dalla revisione di un ricorso presentato dai suoi avvocati, che contestavano la validità delle prove raccolte. De Angelis, attualmente in carcere, potrebbe tornare libero mentre si attende una nuova valutazione del caso. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, preoccupata per le prossime mosse della giustizia.

La Cassazione annulla l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli: nuovo giudizio sulla scarcerazione di Francesco De Angelis In tale sede, la difesa aveva sostenuto che la decisione del tribunale del riesame non avesse tenuto conto di una serie di elementi fondamentali che avrebbero potuto giustificare la revisione della misura cautelare. Neanche a dirlo, l’ordinanza è stata altresì criticata per non aver considerato adeguatamente tutte le circostanze che, se opportunamente valutate, avrebbero potuto condurre alla revoca della detenzione in carcere. In attesa dell’esito del giudizio di appello, la posizione di De Angelis rimane ancora incerta, sospesa tra la decisione della Cassazione e quella che verrà presa dal tribunale del riesame.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

