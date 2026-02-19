Altavilla Irpina l’inchiesta sul traffico di droga | nuova svolta per Francesco De Angelis
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza che aveva respinto la richiesta di scarcerazione di Francesco De Angelis, coinvolto in un’inchiesta sul traffico di droga a Altavilla Irpina. La decisione deriva dalla revisione di un ricorso presentato dai suoi avvocati, che contestavano la validità delle prove raccolte. De Angelis, attualmente in carcere, potrebbe tornare libero mentre si attende una nuova valutazione del caso. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, preoccupata per le prossime mosse della giustizia.
La Cassazione annulla l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli: nuovo giudizio sulla scarcerazione di Francesco De Angelis In tale sede, la difesa aveva sostenuto che la decisione del tribunale del riesame non avesse tenuto conto di una serie di elementi fondamentali che avrebbero potuto giustificare la revisione della misura cautelare. Neanche a dirlo, l’ordinanza è stata altresì criticata per non aver considerato adeguatamente tutte le circostanze che, se opportunamente valutate, avrebbero potuto condurre alla revoca della detenzione in carcere. In attesa dell’esito del giudizio di appello, la posizione di De Angelis rimane ancora incerta, sospesa tra la decisione della Cassazione e quella che verrà presa dal tribunale del riesame.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altavilla Irpina, Libera e gli studenti: la memoria come scudo contro mafia e drogaQuesta mattina ad Altavilla Irpina, alla scuola “Caruso”, si è svolto un incontro tra gli studenti e Davide Perrotta di Libera Avellino.
Altavilla Irpina, incontro pubblico sul ruolo sociale della comunità con Don PatricielloAltavilla Irpina si appresta a ospitare un incontro pubblico il 16 dicembre 2025, dedicato al ruolo sociale di cittadini e comunità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Altavilla, accusati di aver causato una frana in località Capone: tutti assoltiALTAVILLA IRPINA- Il processo per la frana in località Capone si e’ chiuso dopo una lunga istruttoria con l’assoluzione dei tre imputati (un quarto, un tecnico, difeso dall’avvocato Enrico Matarazzo, ... irpinianews.it
Banconote false e arnesi da scasso: 40enne di Altavilla Irpina in arrestoLe perquisizioni personali e veicolari hanno consentito di rinvenire ulteriori banconote false da 50 euro per un valore complessivo di 950 euro. Denunciati anche due complici ... orticalab.it
CENA SPETTACOLO - 8 MARZO Un grande live show una cena raffinata e un’ atmosfera unica. Prenota il tuo tavolo e vivi una serata che non dimenticherai POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTO La Maison eventi C/da Sassano 8 Altavilla Irpina AV facebook