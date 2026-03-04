Un giovane trapper di 24 anni, conosciuto come Zaccaria Mouhib, è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per essere stato trovato in un albergo con una pistola. La sentenza riguarda direttamente il suo coinvolgimento in un episodio che ha portato alla decisione dei giudici. La condanna è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna definitiva.

Baby gang ancora nei guai. Per il trapper 24enne, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, è arrivata un'altra condanna. La pena, stavolta, è di 2 anni e 8 mesi di reclusione, con rito abbreviato, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. Era finito in carcere l'11 settembre scorso dopo che i carabinieri, in un'inchiesta più ampia della Procura di Lecco, avevano trovato in una camera d'albergo a Milano, dove dormiva dopo essersi esibito al concerto di Emis Killa, una semiautomatica con matricola abrasa dentro un porta tovaglioli. Di oggi la sentenza della gup Chiara Valori, a seguito delle indagini della pm Maura Ripamonti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In albergo con la pistola: Baby Gang condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione

