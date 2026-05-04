Droga e furto di energia raffica di denunce e sequestri a Boccadifalco

Nel quartiere Boccadifalco, i carabinieri della Compagnia di San Lorenzo hanno eseguito un’operazione con numerosi sequestri e denunce. L’intervento, supportato dal Nucleo operativo, dalle stazioni dipendenti, da vari equipaggi del Nucleo radiomobile e dal 9° Nucleo elicotteri, ha riguardato attività di contrasto alla droga e al furto di energia. Sono stati sequestrati diversi materiali e sono state presentate diverse denunce a carico di persone sospettate di aver commesso reati.

Denunce e sequestri nel quartiere Boccadifalco dove i carabinieri della Compagnia di San Lorenzo, con il supporto del Nucleo operativo, delle Stazioni dipendenti, di diversi equipaggi del Nucleo radiomobile e del 9° Nucleo elicotteri, hanno portato a termine un'operazione a largo raggio mirata.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Operazione a Boccadifalco: un arresto, sei denunce per furto di energia?Nel corso delle operazioni, i Carabinieri – coadiuvati per le verifiche dai tecnici dell’Enel – hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 33... Controlli notturni, denunce e sequestri: raffica di interventiProseguono i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tra scippi, lame, dosi e furti: due giorni 'di fuoco' per i carabinieri; Droga e furto di energia, raffica di denunce e sequestri a Boccadifalco; Roma, ladro in chiesa con un maxi coltello e droga: irruzione nella stanza del rettore; Apre il bagagliaio dell'auto e cerca di rubare: notato dal proprietario, tenta la fuga. Blitz dei Carabinieri a Camporeale: un arresto per droga e denunce per furto di energiaCAMPOREALE. Operazione dei Carabinieri a Camporeale, dove nei giorni scorsi i militari della locale stazione hanno intensificato i controlli del territorio nell’ambito di un’attività mirata alla preve ... alqamah.it Droga, furti di energia e violazioni stradali a Boccadifalco, controlli straordinari dei carabinieriDroga, furti di energia e violazioni stradali a Boccadifalco, controlli straordinari dei carabinieri ... msn.com Droga e Dipendenza sono due concetti molto diversi…. | Provo a farvelo restare in mente usando @anginedepoitrine …. #dipendenza #triangolo #anginedepoitrine - facebook.com facebook Flotilla, su una nave profilattici e droga. Col blocco è fallita l'ennesima provocazione pro-Pal x.com