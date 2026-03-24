Controlli notturni denunce e sequestri | raffica di interventi

Proseguono i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri. In attuazione delle più recenti direttive impartite dal Prefetto, l’Arma ha intensificato una serie di controlli straordinari che stanno interessando diversi settori, in particolare durante le ore serali e notturne. In tale contesto, la scorsa notte è stato predisposto un articolato dispositivo di prevenzione e contrasto ai fenomeni delittuosi, con specifica attenzione ai luoghi di aggregazione e alle aree periferiche. Le attività di perlustrazione e controllo hanno interessato diversi centri del territorio. I sei equipaggi impiegati hanno... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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