Operazione a Boccadifalco | un arresto sei denunce per furto di energia

Nella zona di Boccadifalco, i carabinieri hanno effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 33 anni e alla denuncia di sei persone per furto di energia. Durante il blitz sono stati sequestrati anche sostanze stupefacenti e sono state elevate 32 sanzioni per infrazioni al codice della strada. L’intervento si è concluso con un arresto e diverse contestazioni amministrative.

?Nel corso delle operazioni, i Carabinieri – coadiuvati per le verifiche dai tecnici dell’Enel – hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, sorpreso a sottrarre energia elettrica attraverso un allaccio abusivo che collegava l’abitazione alla rete pubblica. La stessa sorte, con una denuncia a piede libero, è toccata ad altre cinque persone (di età compresa tra i 31 e i 73 anni), tutte accusate di furto aggravato di energia.?Durante le perquisizioni sono state sequestrate diverse dosi di cocaina, marijuana e hashish, con diverse segnalazioni inviate alla Prefettura per gli assuntori identificati.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Operazione a Boccadifalco: un arresto, sei denunce per furto di energia Notizie correlate Allacci abusivi alla rete pubblica, due denunce per furto di energia elettricaDue persone sono state denunciate per furto di energia elettrica a Castel Volturno. Leggi anche: Corrente a sbafo ma senza mai pagare le bollette: 3 arresti e 2 denunce per furto di energia elettrica