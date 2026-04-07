Pasqua e Pasquetta tra Ostia e Fregene oltre 150 carabinieri in campo | 2 arresti e quasi 20 denunce

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, i Carabinieri della Compagnia di Roma – Ostia hanno messo in atto un articolato servizio di controllo sul territorio che ha coinvolto oltre 150 uomini. Nel corso delle operazioni sono stati effettuati numerosi controlli, portando all’arresto di due persone e alla denuncia di quasi 20 individui per vari reati. Le attività si sono concentrate nelle zone di Ostia e Fregene, con l’obiettivo di prevenire comportamenti illeciti e garantire la sicurezza pubblica.

Fiumicino, 7 aprile 2026 – Le giornate di Pasqua e pasquetta hanno visto i Carabinieri della Compagnia di Roma – Ostia, predisporre un articolato e capillare servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in genere nonché alla c.d. “mala movida” ma soprattutto di garantire ai cittadini romani due giornate all’insegna della sicurezza, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il servizio ha visto impiegati oltre 150 carabinieri e più di 80 pattuglie nelle due giornate festive, ponendo il focus al litorale ostiense ed alla nota movida di Fregene con i suoi numerosi stabilimenti e locali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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