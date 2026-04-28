Ostia Fiumicino e Fregene blindate nel weekend del 25 aprile | 8 arresti

Nel fine settimana del 25 aprile, le autorità hanno rafforzato i controlli nelle zone di Ostia, Fiumicino e Fregene, dove sono stati effettuati numerosi interventi. Durante le operazioni sono state arrestate otto persone per vari reati. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali incidenti o attività illecite nelle aree più frequentate durante le festività.

Ostia, 28 aprile 2026 – Nel corso dell’ultimo fine settimana, in concomitanza con le festività del 25 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno attuato un massiccio servizio di controllo del territorio lungo le zone litoranee di Ostia, Fiumicino e Fregene, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’operazione, volta a incrementare la percezione di sicurezza e a contrastare la criminalità predatoria, lo spaccio di stupefacenti e gli eccessi della “mala movida”, ha portato a un bilancio di 8 persone arrestate e 16 denunciate a piede libero.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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