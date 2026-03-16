Un ciclista è stato investito e ucciso da un’auto sospettata di essere una vettura pirata. Gli amici della vittima hanno lanciato un appello, chiedendo a chi abbia informazioni di costituirsi. L’incidente è avvenuto a Pisa, il 16 marzo 2026, e si indaga per omicidio stradale contro ignoti. La polizia sta raccogliendo testimoni e verificando le tracce dell’auto coinvolta.

Pisa, 16 marzo 2026 – Omicidio stradale a carico di ignoti. Questa l’accusa che pende sul pirata della strada che nella notte tra il 12 e il 13 marzo, intorno alle una, in via Battisti, è fuggito senza prestare soccorso a Federico Meacci, il 34enne barista della spritzeria di Piazza della Berlina, che tornava verso casa in via Fratti con la bici, dopo l’ultimo giro in centro, appena smontato dal lavoro. Travolto da un’auto, morto in ospedale. Travolto da un’auto e morto dopo due giorni in ospedale, attaccato alle macchine della terapia intensiva di Cisanello, dove era arrivato già in condizioni disperate. A dare l’allarme, intorno all’1.30 della notte tra giovedì e venerdì scorsi, alcuni passanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclista travolto e ucciso da auto pirata, l’appello degli amici di Federico: “Se hai un cuore, costituisciti”

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Temi più discussi: Ciclista travolto e ucciso sul ponte della Delizia da un furgone che fugge con la bici agganciata. Il mezzo individuato a Padova; Il ciclista morto dopo essere stato investito da un camion, sit-in nel luogo dell'incidente; Ciclista travolto e ucciso da auto pirata, l’appello degli amici di Federico: Se hai un cuore, costituisciti; Investito in bici da un’auto sullo svincolo della Pontina, è gravissimo.

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