Incidente sul lavoro operaio schiacciato da un muletto

Un incidente sul lavoro ha visto un operaio rimasto schiacciato sotto un muletto nel comune di Calenzano, probabilmente a causa di una manovra improvvisa. Alle 12 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per estrarlo e prestare soccorso. L’uomo è rimasto bloccato per alcuni minuti, mentre i soccorritori cercavano di liberarlo in sicurezza. La dinamica dell’incidente resta da chiarire.

Nella tarda mattina, intorno alle 12, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Calenzano per il soccorso ad un operaio rimasto accidentalmente con gli arti inferiori sotto un muletto. L’allarme è stato lanciato prontamente dai colleghi dell’uomo, che hanno allertato i soccorsi dopo aver assistito all’incidente durante le attività lavorative in un’area industriale della zona. Sul posto, in Via Baldanzese, sono state inviate due squadre operative e un’autogru per garantire il massimo supporto nell’operazione di soccorso. La squadra del distaccamento di Calenzano, giunta tempestivamente sul luogo dell’incidente, ha proceduto al sollevamento del muletto utilizzando cuscini di sollevamento pneumatici, strumenti specifici per garantire un’azione sicura e precisa, e un divaricatore per ampliare lo spazio e facilitare l’intervento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Schiacciato sotto al muletto, grave incidente sul lavoro: operaio di 60 anni portato a CareggiUn incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di 60 anni, che è stato gravemente ferito dopo essere stato schiacciato alle gambe da un muletto in via Baldanzese a Calenzano.

Infortunio sul lavoro in un’azienda. Schiacciato da un muletto. Operaio muore a trentasette anniUn operaio di 37 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro in un’azienda del Magentino.

Incidente sul lavoro a Roma, operaio muore schiacciato da un muletto

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Morti sul lavoro, operaio trascinato dagli ingranaggi nel Veronese; Volo fatale da 10 metri, muore un operaio 55enne; Operaio di 31 anni muore sul lavoro impigliato con i vestiti in un macchinario; Tragedia sul lavoro a Bernate Ticino: muore operaio di 37 anni schiacciato da muletto.

Un altro morto sul lavoro: operaio e rapper 24enne schiacciato tra due motrici a Nocera InferioreCarmine Albero, operaio e rapper noto come Karmis, è morto in un incidente nell'azienda di logistica dove lavorava ... ilfattoquotidiano.it

Calenzano, incidente sul lavoro: operaio incastrato sotto al muletto, soccorso dai vigili del fuocoIncidente sul lavoro oggi, 24 febbraio 2026, a Calenzano. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12:00 in via Baldanzese per soccorrere un operaio rimasto con gli arti inferiori sotto un muletto ... firenzepost.it

Incidente mortale su lavoro a Nocera: CGIL e FILT, serve riforma strutturale filiera logistica - facebook.com facebook

Incidente sul lavoro ad Agrate. @edacquino "Regione Lombardia convochi le parti sociali" @VincenzoCesare2 @UILofficial @montedurototi @enriazz @RegLombardia uilmilanolombardia.it/piano-regional… x.com