Una donna ha ricevuto un biglietto gratta e vinci come regalo per l’8 marzo, ma dopo averlo scoperto, è scomparsa senza lasciare tracce. La vicenda ha attirato l’attenzione online dopo che si sono diffuse notizie di una denuncia e di dettagli inquietanti collegati alla sua sparizione. La storia, che sembrava una semplice vicenda sentimentale, si è trasformata in un caso che ha suscitato molte reazioni sui social.

Sembrava una di quelle storie destinate a finire in un film. Il regalo romantico, la vincita improvvisa, la fuga misteriosa, la denuncia accorata. E invece no. Il caso del gratta e vinci da mezzo milione di euro esploso a Carsoli, piccolo centro in provincia dell’Aquila, si è concluso con un epilogo che ha il sapore amaro della beffa totale. Perché quel biglietto, conteso tra denunce e ricostruzioni mediatiche, alla fine non valeva assolutamente niente. Tutto nasce l’8 marzo, quando un uomo decide di fare un regalo alla propria fidanzata. Un gratta e vinci, gesto semplice ma carico di speranza, come capita a migliaia di coppie italiane. Lei gratta il tagliando e, in un attimo, l’euforia esplode. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Regala un gratta e vinci per l’8 marzo, lei sparisce: poi la scoperta agghiacciante (che ha fatto il giro del web)

Le regala un gratta e vinci da 500mila euro, lei incassa e sparisce: scatta l’espostoIl regalo dell’8 marzo che cambia tutto Doveva essere un gesto simbolico, quasi ironico.

Carsoli, regala alla fidanzata un Gratta e Vinci da 500mila euro e lei sparisce: presentato esposto in procuraUn operaio regala un gratta e vinci alla fidanzata e lei sparisce con la vincita di 500mila euro.

Temi più discussi: Scappa col Gratta e vinci per non dividerlo col fidanzato ma il biglietto non era vincente; Carsoli, scappa con il Gratta e vinci da 500mila euro per non dividerlo col fidanzato: ma il biglietto era perdente; Gratta e vinci da 500mila euro a Carsoli, lei scappa per non dividere la somma con il fidanzato. Ma il biglietto era perdente; Gratta e vince 500mila euro, poi scappa per non dividere il premio col fidanzato: alla fine il biglietto è perdente.

Gratta e vince 500mila euro, poi scappa per non dividere il premio col fidanzato. La sorpresa: il biglietto è perdenteC’è chi dice che i soldi rovinino l'amore, ma a Carsoli, in provincia dell’Aquila, è bastata l'illusione dei soldi per polverizzare una relazione. leggo.it

Gratta e Vinci svela l’inganno: il biglietto da 500mila euro è nullo, la fuga d’amore svanisceCarsoli, falso Gratta e vinci da 500mila euro distrugge una coppia A Carsoli, in provincia dell’Aquila, una coppia di origine romena è finita al centr ... assodigitale.it

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