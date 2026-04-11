A Sesto San Giovanni, nel Milanese, sono stati ritrovati i corpi di due donne all’interno di un appartamento, dopo che vicini avevano segnalato cattivi odori provenienti dall’abitazione. Le vittime sono una donna di 82 anni e sua figlia di 50 anni. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi del caso, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause della morte.

Tragedia a Sesto San Giovanni, nel Milanese, dove i corpi di due donne, madre e figlia di 82 e 50 anni, sono stati trovati senza vita all’interno del loro appartamento. I cadaveri erano in avanzato stato di decomposizione, segno che il decesso risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento. Il ritrovamento dopo l’allarme dei vicini. A lanciare l’allarme sono stati alcuni condomini, insospettiti dai forti odori provenienti dall’abitazione, situata al quarto piano di uno stabile in via Rovani. La segnalazione è arrivata nel pomeriggio, intorno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Saf di Milano, che hanno forzato la porta d’ingresso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia: odori nauseanti dall’appartamento, poi la scoperta shock. Terribile!

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