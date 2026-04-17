Trovato con pistola e cocaina | un 33enne finisce dietro le sbarre

Un uomo di 33 anni è stato arrestato ieri a Lecce dopo essere stato trovato in possesso di una pistola e di cocaina. L'arresto è stato eseguito dai militari della guardia di finanza, che avevano monitorato i suoi movimenti e lo hanno sorpreso mentre si recava in una delle sue abitazioni. La persona è già nota alle forze dell'ordine.

LECCE - È finito in manette Alvaro Basi, 33enne residente a Lecce, già noto nelle aule di giustizia. L’arresto è scattato ieri al termine di un servizio di osservazione condotto dai militari della guardia di finanza che lo hanno tenuto d’occhio mentre si recava in un’abitazione nella sua.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Fermato per un controllo, trovato con cocaina, hashish, marijuana e contanti: arrestato 33enneUn italiano di 33 anni è finito in manette dopo essere stato fermato intorno alle 3 del mattino a Pegli da una pattuglia dei carabinieri. Botte ai genitori e ai figli minori. Donna finisce dietro le sbarreI carabinieri di Latina Borgo Grappa hanno tratto in arresto, nella giornata di ieri, una donna di 38 anni, originaria del posto. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Market della cocaina tra le mura di casa: nei guai madre e figlia. Trovata anche una pistola pronta all'uso; Controlli anti-bracconaggio, arrestato un 76enne trovato con una pistola artigianale in casa; Alatri, in auto con coltelli, droga e una pistola senza tappo rosso: denunciati tre giovani; Blitz della polizia in casa di due fratelli: trovate pistola, munizioni e droga. Trovato con pistola e cocaina: un 33enne finisce dietro le sbarreFermato ieri dai finanzieri a bordo di uno scooter, dove era nascosta l’arma. Addosso e in casa, trovato stupefacente per un totale di circa 150 grammi ... lecceprima.it Controlli anti-bracconaggio, arrestato un 76enne trovato con una pistola artigianale in casaDurante la perquisizione in casa del pensaionato i Carabinieri hanno trovato una pistola calibro 9 priva di matricola e realizzata artigianalmente ... legnanonews.com Trovato esemplare di caravella portoghese sul litorale tirrenico a Vibo Marina https://gazzettadelsud.it/p=2197660 facebook #ARTICOLO Trovato alimento vegano che pesa più dell’imballaggio in plastica - LEGGI L'ARTICOLO di Sergio Marinelli x.com