Neonato trovato morto in culla tragedia e choc in un’abitazione

Casciana Terme (Pisa), 19 febbraio 2026 – Uno dramma indicibile quando i genitori sono entrati nella cameretta. Il loro bimbo, nato da appena pochi giorni, giaceva esanime. Bambino di 7 mesi muore in culla: tragedia a Campi Bisenzio La tragedia si è consumata intorno alle 3 di questa notte, 19 febbraio, in un'abitazione di Casciana Terme dove il neonato è stato trovato morto. Da quanto è emerso si tratterebbe di una morte in culla. Muore in strada a 18 anni, il corpo senza vita scoperto da alcuni passanti Nella casa sono intervenuti in pochissimo tempo i soccorritori del 118 ma ogni tentativo di salvare il piccolo si è rivelato inutile.

Neonato di due mesi viene trovato morto nella culla dai genitoriUn neonato di due mesi è stato ritrovato senza vita nella culla dai genitori a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, nell’ultimo giorno dell’anno.

Neonato trovato morto nella culla: la terribile scoperta dei genitori: soccorsi inutiliNella notte, i genitori hanno scoperto il decesso del loro neonato nella culla, una perdita improvvisa e dolorosa.

Neonato morto nel lettone: dall’autopsia la verità su Bladen. Soffocamento fataleVerderio (Lecco) – Il piccolo Bladen è morto soffocato. A soffocarlo è stata mamma Alice. Non l’ha fatto apposta. È stato un incidente: mamma e neonato dormivano insieme nel lettone e lei lo ha ... ilgiorno.it

Neonato morto in sala parto a Portogruaro, eseguita l’autopsia: cosa è emerso sulla causa del decessoEseguita l’autopsia sul corpo del neonato morto subito dopo il parto all’ospedale di Portogruaro una settimana fa. La Procura ha indagato 8 sanitari. Dall’esame è emersa la causa del decesso, sulla ... fanpage.it

