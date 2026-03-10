Un prete accusato di omicidio colposo per la morte di un neonato trovato morto nella culla termica a Bari ha accettato di patteggiare una pena di un anno, sospesa. La vicenda riguarda il decesso del bambino lasciato nella struttura dove il sacerdote operava. L’accordo è stato raggiunto durante il procedimento legale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Era la mattina del 2 giugno 2025 quando è stato trovato il corpicino del neonato morto nella culla termica della chiesa San Giovanni Battista di Bari. A distanza di quasi un anno, arrivano i primi aggiornamenti sull’iter giudiziario del caso. Il parroco della chiesa, Antonio Ruccia, ha patteggiato una pena (sospesa) ad un anno di reclusione. A questo punto, dovrà svolgersi il processo del tecnico Vincenzo Nanocchio. Don Ruccia è andato a processo per omicidio colposo dopo il ritrovamento del piccolo morto per ipotermia nel locale della chiesa adibito a culla termica. La persona che ha riposto il neonato nella culla non è mai stata identificata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Neonato trovato morto in culla termica: il prete patteggia la pena di un anno

