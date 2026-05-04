Dragan Travica ospite della ventottesima puntata di After Hours

Nella ventottesima puntata di After Hours – La SuperLega di notte, il talk trasmesso ogni domenica alle 21, è stato ospite il palleggiatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La puntata ha visto la partecipazione di Travica, che ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza nel campionato di pallavolo. L'ospite ha parlato delle sue recenti sfide e delle dinamiche del torneo, offrendo spunti sulla sua carriera e sull’attuale stagione.

Dragan Travica, palleggiatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, è stato ospite della ventottesima puntata di After Hours – La SuperLega di notte, il talk trasmesso in onda ogni domenica alle 21.30 in esclusiva, gratuitamente, sulla piattaforma DAZN e in differita sul canale YouTube di Lega.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it 28E|6S – After Hours, la SuperLega di notte | Finale di stagione nel vivo Notizie correlate Paolo Porro ospite della ventitreesima puntata di After HoursPaolo Porro, regista di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, è stato ospite della ventitreesima puntata di After Hours – La SuperLega di notte, il... Dante Boninfante ospite della ventisettesima puntata di After HoursDante Boninfante, primo allenatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, è stato ospite della ventisettesima puntata di After Hours – La SuperLega...