Paolo Porro ospite della ventitreesima puntata di After Hours

Nella ventitreesima puntata di After Hours – La SuperLega di notte, il talk in onda ogni domenica alle 21, è stato ospite Paolo Porro, regista della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La puntata si è concentrata sulla squadra e sulla sua stagione, con interventi e commenti di vari protagonisti del settore.

Paolo Porro, regista di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, è stato ospite della ventitreesima puntata di After Hours – La SuperLega di notte, il talk trasmesso in onda ogni domenica alle 21.30 in esclusiva, gratuitamente, sulla piattaforma DAZN e in differita sul canale YouTube di Lega Pallavolo Serie A con Andrea Zorzi, Andrea Brogioni e i protagonisti della Serie A Credem Banca.Tanti i tempi toccati durante la trasmissione che ha visto protagonisti oltre a Paolo Porro, tra gli altri, anche Stefano Fanini (Presidente Rana Verona), Riccardo Sbertoli (Itas Trentino), Simone Anzani (Valsa Group Modena), Santiago Orduna (Cucine Lube Civitanova), Ferre Reggers (Allianz Milano) e Giulio Pinali (Porto Viro). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Paolo Porro ospite della ventitreesima puntata di After Hours Articoli correlati Ninni De Nicolo ospite della ventiduesima puntata di After HoursNinni De Nicolo, Direttore Sportivo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, è stato ospite della ventiduesima puntata di After Hours – La SuperLega... Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della ventitreesima puntata del 22 febbraio 2026Ventitreesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 22 febbraio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi... Addio a Ornella Vanoni, la confessione pochi mesi fa a Verissimo: Non voglio morire troppo tardi