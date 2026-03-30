Paolo Porro ospite della ventitreesima puntata di After Hours
Nella ventitreesima puntata di After Hours – La SuperLega di notte, il talk in onda ogni domenica alle 21, è stato ospite Paolo Porro, regista della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La puntata si è concentrata sulla squadra e sulla sua stagione, con interventi e commenti di vari protagonisti del settore.
Paolo Porro, regista di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, è stato ospite della ventitreesima puntata di After Hours – La SuperLega di notte, il talk trasmesso in onda ogni domenica alle 21.30 in esclusiva, gratuitamente, sulla piattaforma DAZN e in differita sul canale YouTube di Lega Pallavolo Serie A con Andrea Zorzi, Andrea Brogioni e i protagonisti della Serie A Credem Banca.Tanti i tempi toccati durante la trasmissione che ha visto protagonisti oltre a Paolo Porro, tra gli altri, anche Stefano Fanini (Presidente Rana Verona), Riccardo Sbertoli (Itas Trentino), Simone Anzani (Valsa Group Modena), Santiago Orduna (Cucine Lube Civitanova), Ferre Reggers (Allianz Milano) e Giulio Pinali (Porto Viro). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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