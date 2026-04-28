Dante Boninfante ospite della ventisettesima puntata di After Hours

Dante Boninfante è stato ospite della ventisettesima puntata di After Hours – La SuperLega di notte, il talk trasmesso ogni domenica alle 21. Boninfante, noto per essere stato il primo allenatore della squadra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, ha partecipato alla trasmissione dedicata al campionato di pallavolo. La puntata si è concentrata sulle dinamiche del torneo e sulle esperienze dell’allenatore.

Dante Boninfante, primo allenatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, è stato ospite della ventisettesima puntata di After Hours – La SuperLega di notte, il talk trasmesso in onda ogni domenica alle 21.30 in esclusiva, gratuitamente, sulla piattaforma DAZN e in differita sul canale YouTube.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Paolo Porro ospite della ventitreesima puntata di After HoursPaolo Porro, regista di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, è stato ospite della ventitreesima puntata di After Hours – La SuperLega di notte, il... Ninni De Nicolo ospite della ventiduesima puntata di After HoursNinni De Nicolo, Direttore Sportivo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, è stato ospite della ventiduesima puntata di After Hours – La SuperLega... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Piacenza piega Luneburg anche al ritorno e conquista la CEV Cup 2026; Volley, la Gas Sales BluEnergy scrive la storia! La Coppa Cev è di Piacenza! Luneburg cade in 3 set. Coach Boninfante: Fantastico vincere così , Simon dice addio: Questa sarà sempre casa mia AUDIO; Biancorossi ricevuti in Comune dopo la vittoria della Coppa Cev.; La cavalcata vittoriosa dei biancorossi in Coppa Cev. Boninfante senior batte il figlio, astro nascente del volley: nel derby di famiglia Dante la spunta su MattiaTREVISO – Il derby di Superlega tra papà Dante Boninfante, coach del Prisma Gioiella Taranto, e il giovane figlio Mattia, regista della Lube Civitanova, non è andato come mamma Marika aveva ... ilgazzettino.it Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. . Scusate il ritardo, eravamo tutti a festeggiare Ecco l'intervista post partita di Coach Dante Boninfante "È una vittoria che voglio dedicare a tutto il mio staff che non ha mai mollato, alla società che ha creduto in facebook Dante Boninfante al termine della Finale di Coppa Cev "È una vittoria che voglio dedicare a tutto il mio staff che non ha mai mollato, alla società che ha creduto in me e mi ha permesso di allenare questo gruppo." youtu.be/S9nvck7xHoE x.com