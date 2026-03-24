Polveri Bagnoli Cittadinanza Attiva | L’Arpac cercherà anche l’amianto un atto dovuto
L'agenzia ambientale effettuerà analisi sulle polveri sottili nell'area di Bagnoli, con l'obiettivo di individuare anche la presenza di amianto. L'intervento avviene in un momento di lavori per l'evento dell'America’s Cup nella zona. La decisione è stata comunicata dall'ente competente, che ha precisato che questa verifica rappresenta un passo necessario per garantire la sicurezza ambientale.
Tempo di lettura: 2 minuti Lavori a Bagnoli per l’America’s Cup, l’Arpac annuncia: sarà cercato anche l’amianto nelle analisi sulle polveri sottili. In una mail inviata all’agenzia il 19 marzo, infatti, C ittadinanza Attiva in difesa di Napoli sottolineava l’assenza di uno screening sulle fibre di amianto aerodisperse. Un dato ricavato da precedente comunicazione dell’Arpac, con la quale l’agenzia elencava le sostanze al momento oggetto di analisi, nel monitoraggio a Bagnoli. In un ulteriore messaggio di riscontro all’associazione, ieri l’Arpac si è dichiarata “disponibile ad accogliere” la richiesta di Cittadinanza Attiva, relativa proprio all’amianto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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