Dove vedere Como-Napoli Atalanta-Genoa tutto lo sport in tv del 2 maggio

Da gazzetta.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 maggio propone diverse partite di calcio tra le principali serie italiane, tra cui Como contro Napoli e Atalanta contro Genoa. Sono in programma anche Udinese-Torino e la finale del torneo WTA 1000 di Madrid. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva e disponibili su alcune piattaforme di streaming, offrendo agli appassionati molte opportunità di seguire gli eventi sportivi in programma durante la giornata.

Da non perdere anche Udinese-Torino e la finale del WTA 1000 di Madrid, oltre alla sfide di pallavolo feminile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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