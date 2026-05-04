Dove la strada finisce e la speranza profuma di mandorle e cioccolato Samantha e la favola dei Baci di Zorzone | Ispirati a mia nonna

Nel cuore della Val Serina, tra le valli di Brembana e Seriana, si trova una strada che si snoda tra i boschi e sembra arrivare a un punto morto. In quel paesaggio, una donna racconta la storia della propria nonna, legata alla produzione dei Baci di Zorzone, cioccolatini artigianali ispirati alle tradizioni familiari. La strada, che si ferma prima di una radura, sembra custodire un segreto legato a ricordi e sapori antichi.

Nel bel mezzo della Val Serina, incastonata tra la Val Brembana e la Val Seriana, c’è una strada che sale tra i boschi e che sembra finire nel silenzio: oltre non si va. È quella che porta a Zorzone, frazione di Oltre il Colle: poche case, 180 abitanti, cielo basso e montagne intorno. Per anni è stato un luogo appartato, quasi dimenticato. Oggi, invece, quella stessa strada attira persone, curiosità e storie. E il motivo, inaspettatamente, ha il sapore delle mandorle e del cioccolato. Si perché qui vengono prodotti gli ormai conosciutissimi “ Baci di Zorzone ”: si tratta di biscotti artigianali morbidi preparati con una base semplice di farina di mandorle e cioccolato.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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