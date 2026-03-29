Vedano trovato biglietto d’auguri per la Festa della mamma del 1963 | chi lo ha perso? Si cerca il proprietario

A Vedano, un biglietto d'auguri per la Festa della Mamma del 1963 è stato ritrovato. Il biglietto, datato e conservato in buone condizioni, è stato scoperto recentemente e ora si sta cercando il proprietario o eventuali familiari. La scoperta ha suscitato curiosità tra i residenti, mentre le autorità locali si sono attivate per rintracciare chi abbia perso l'oggetto.

Vedano (Monza), 29 marzo 2026 – Un biglietto d'auguri realizzato per la Festa della Mamma di 63 anni fa. Un bigliettino dolcissimo e artigianale, con un fiore, un cuore e delle rondini in volo disegnate su un lato, e sull'altro poche, sentite parole d'affetto e di tenerezza di un bambino per sua madre. È il prezioso ricordo di famiglia che qualcuno ha smarrito per strada a Vedano, e che ora il Comune vorrebbe restituire al legittimo proprietario. Lo ha ritrovato l'altro giorno un passante vicino al supermercato Iperal, lungo la provinciale Monza-Carate. Il biglietto. Il biglietto reca la data del 1963, assieme ai disegni e a un messaggio scritto per la Festa della Mamma: un ricordo semplice, ma molto probabilmente dal grande valore affettivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vedano, trovato biglietto d’auguri per la Festa della mamma del 1963: chi lo ha perso? Si cerca il proprietario Articoli correlati Giulio Regeni, la mamma nel decimo anniversario della scomparsa: “Chi ha un biglietto per l’Egitto lo stracci”Si è tenuta oggi Fiumicello, in provincia di Udine, la cerimonia del decennale del rapimento in Egitto di Giulio Regeni. Giulio Regeni, la mamma nel decimo anniversario della scomparsa: “Chi ha un biglietto per l’Egitto lo stracci”Si è tenuta oggi Fiumicello, in provincia di Udine, la cerimonia del decennale del rapimento in Egitto di Giulio Regeni.