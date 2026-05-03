Recentemente, è stato organizzato un matrimonio insolito che ha coinvolto un pigiama party, creando un evento che combina elementi di festa e intimità tra Londra e l’Italia. L’evento si svolge in un momento che si colloca tra la fase di veglia e il sonno, un istante in cui le persone sono più aperte alla fantasia. L’iniziativa ha attirato l’attenzione di chi cerca modalità alternative di celebrare, spostando i confini tradizionali del matrimonio.

Life&People.it Esiste un istante, al confine tra la veglia e il sonno, in cui l’immaginazione prende il sopravvento sulla rigidità del reale. È in questa terra di mezzo che si colloca l’ultima, dirompente metamorfosi del rito nuziale: il matrimonio con pigiama party, n on è una semplice festa a tema, né un ripiego informale, ma una sofisticata decostruzione del cerimoniale classico che sceglie di elevare l’intimità domestica a palcoscenico pubblico. Celebrare l’unione tra piume fluttuanti, abiti lingerie in seta liquida e ali d’angelo significa scardinare il concetto di “abito della festa” per abbracciare quello di “abito dell’anima”. È un...🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Matrimonio con pigiama party: la nuova frontiera onirica tra Londra e l’Italia

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