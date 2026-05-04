Doppio infortunio tra Duino e Samatorza | due escursioniste a Cattinara

Il 3 maggio, sul Carso tra Duino e Samatorza, il soccorso alpino ha effettuato due interventi per altrettante escursioniste rimaste coinvolte in incidenti. Una delle donne, di Latisana, e l’altra, triestina nata nel 1953, sono state trasportate all’ospedale di Cattinara. Entrambe le escursioniste sono state recuperate dopo i rispettivi infortuni durante le attività sul territorio.

Nella giornata di ieri 3 maggio il soccorso alpino è effettuato un doppio intervento sul Carso. Due donne, rispettivamente una giovane di Latisana e una triestina del 1953, sono state trasportate all'ospedale di Cattinara dopo essere rimaste vittime di due infortuni. Il primo ha coinvolto la.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Scontro tra due moto in centro: traffico deviato e un ragazzo a CattinaraLuci blu in via Carducci per un violento tamponamento tra una moto e uno scooter. Perdono il sentiero a Piancavallo, salvate due giovani escursionisteL’allarme è scattato nel pomeriggio del 18 febbraio quando la Sala operativa regionale emergenza sanitaria (SORES) ha contattato il Comando dei...