Scontro tra due moto in centro | traffico deviato e un ragazzo a Cattinara

Una moto ha investito uno scooter fermo in attesa del verde in via Carducci, causando un forte tamponamento e il conseguente deviazione del traffico. La collisione si è verificata poco prima delle 19 di oggi, 16 febbraio, nei pressi dell’Aldi, e ha coinvolto un giovane alla guida dello scooter. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente, mentre i soccorsi sono intervenuti sul posto.

Luci blu in via Carducci per un violento tamponamento tra una moto e uno scooter. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, poco prima delle 19 di oggi, 16 febbraio, uno scooter fermo in attesa del verde al semaforo davanti all'Aldi è stato colpito da dietro da una moto che non è riuscita a frenare. Il ragazzo che guidava quest'ultima è stato soccorso dal 118, sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Le sue condizioni sarebbero ancora da valutare, ma non desterebbero preoccupazione. Sul posto anche cinque volanti della polizia locale, che ha deviato la corsia dedicata ai bus per circa mezz'ora.