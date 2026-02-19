Perdono il sentiero a Piancavallo salvate due giovani escursioniste

Due giovani escursioniste si sono smarrite a Piancavallo mentre passeggiavano con il cane lungo il sentiero della Carbonaia. Durante l’escursione, hanno perso l’orientamento e non sono più riuscite a trovare la via del ritorno. La zona, ricca di boschi e sentieri intricati, ha reso difficile il loro recupero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno iniziato le ricerche nel cuore della pineta. Le ragazze sono state ritrovate poche ore dopo, sane e salve. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti escursionisti.

L'allarme è scattato nel pomeriggio del 18 febbraio quando la Sala operativa regionale emergenza sanitaria (SORES) ha contattato il Comando dei Vigili del fuoco di Pordenone, segnalando la situazione di difficoltà. Le ragazze, impaurite ma in buone condizioni, avevano chiesto aiuto dopo essersi accorte di aver smarrito la traccia del sentiero che sale verso il Monte Sauc, nel territorio del Comune di Aviano. Grazie al segnale del cellulare, i Vigili del fuoco hanno individuato il punto esatto in cui si trovavano le ragazze. Contemporaneamente, un tecnico del Soccorso alpino, già allertato dalla SORES, le ha raggiunte con una motoslitta, risalendo lungo le piste da sci del comprensorio.