A San Lazzaro un risarcimento per le anziane vittime di furti e truffe

A San Lazzaro di Savena il Comune ha deciso di offrire un risarcimento alle anziane che sono state vittime di furti, truffe, scippi, rapine ed estorsioni. La misura mira a fornire un aiuto concreto alle residenti più anziane che hanno subito questi reati. La decisione riguarda specificamente le persone coinvolte in questi episodi sul territorio comunale.

Fino a 600 euro per gli over-65 che hanno denunciato. Tutte le informazioni Il Comune di San Lazzaro di Savena corre in aiuto dei residenti più anziani vittime di scippi, furti, rapine, estorsioni e truffe. L'amministrazione ha infatti rinnovato il protocollo d'intesa dedicato agli over 65 che, oltre al danno economico, spesso devono fare fronte alle difficoltà a sporgere denunci e alla solitudine. Nel concreto, il contributo prevede il rimborso fino a 120 euro per il valore dei beni sottratti dichiarati nella denuncia e per le spese di duplicazione dei documenti, nel caso a venire trafugati siano anche carta di identità e affini. In caso di furto in casa, l'indennizzo raggiunge i 360 euro per la riparazione di porte, serrature o finestre; fino a 600 euro nel caso di furto della pensione avvenuto nel giorno del ritiro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Bertocchi Giuseppe Partigiano Giuseppe Bertocchi, da Antonio e Clementa Piana; nato il 14 marzo 1902 a San Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente a Bologna. 3a elementare. Muratore. Militò nella 7ª brigata GAP Gianni Garibaldi ed operò a Bologna. Ven facebook