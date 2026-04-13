Francesca Fialdini ha commentato sui social la morte di Giacomo Bongiorni, che è stato aggredito in piazza a Massa da alcuni giovani dopo avergli rivolto un rimprovero. La conduttrice ha ricordato di aver condiviso la scuola con Bongiorni e ha definito il suo decesso come il risultato di una violenza degenerata da parte di ragazzini, definendola una perdita dolorosa.

Francesca Fialdini sui social ha commentato la morte di Giacomo Bongiorni, l’uomo aggredito da un gruppo di ragazzi in piazza a Massa, dopo un rimprovero. “Giacomo Bongiorni era un mio compagno di classe. – ha scritto la conduttrice – Sapere che è morto a causa di una violenza degenerata, messa in atto da ragazzini è doppiamente doloroso. Giacomo era un papà, e ha agito in quanto tale oltre che da cittadino”. E ancora: “ Mi chiedo ora dove siano i papà di quei ragazzi e anche dove siano gli altri cittadini, quelli che ci governano pensando che parlare di educazione emotiva a scuola non serva a nulla. Ma anche quelli che non mettono in piedi nessuna offerta alternativa credibile per i giovani, che oggi hanno evidentemente bisogno di altro per una socializzazione sana e rispettosa”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesca Fialdini: “Giacomo Bongiorni era un mio compagno di classe. Sapere che è morto a causa di una violenza degenerata, messa in atto da ragazzini è doppiamente doloroso”

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