Un rappresentante politico ha espresso apprezzamento per una recente decisione, sottolineando l'importanza di combinare l'amministrazione centrale con le iniziative di civismo portate avanti negli ultimi dieci anni in una città specifica. La dichiarazione evidenzia l'intenzione di integrare le azioni di governo con l'impegno civico locale, ritenendo che questa unione possa rafforzare l'efficacia dell'amministrazione pubblica.

"Unire il buongoverno nazionale con quanto di buono fatto dal civismo vero che per 10 anni ha amministrato Viareggio". Questo secondo Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia e sabato presente in città, il principio che è alla base dell’alleanza elettorale tra il centrodestra unito e Area Civica a sostegno della candidatura a sindaca di Sara Grilli. Nel corso dell’iniziativa è stato ribadito con forza il sostegno convinto di FdI alla candidata civica, sottolineando la scelta di mettere al centro l’interesse della città e dei suoi cittadini, anche attraverso decisioni politiche significative come la decisione di presentarsi con un simbolo unitario per tutto il centrodestra.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donzelli plaude alla scelta: "Il buongoverno nazionale col civismo che fa le cose"

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