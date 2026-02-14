C’è la direzione nazionale di FdI entrano le telecamere e Donzelli fa partire l’applauso a comando – Video

Durante la riunione della direzione nazionale di Fratelli d’Italia, avvenuta a porte chiuse, Donzelli ha fatto partire un applauso a comando, attirando l’attenzione dei presenti. Le telecamere sono entrate per pochi secondi, mentre i fotografi cercavano di catturare immagini della sala. La riunione si svolge in un momento di grande attenzione politica, con alcuni giornalisti che cercano di documentare i momenti più significativi.

Direzione nazionale di Fratelli d’Italia a porte chiuse. Per operatori tv e fotografi sono stati concessi solo alcuni istanti per effettuare immagini all’interno della sala dove si svolge la riunione di partito. Una volta entrata la stampa, la sala silenziosa intenta ad ascoltare Edmondo Cirielli, si anima in un immotivato applauso collettivo e corale ‘chiamato’ dal responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli. Un applauso, di fatto, a comando a favore di televisione. Una scena posticcia ma non così inusuale. Assente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, impegnata all’estero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

