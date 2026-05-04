Il Donoma Club di Civitanova ha annunciato la chiusura definitiva del locale attraverso una nota ufficiale. La direzione ha scritto che hanno deciso di chiudere e di smettere di tentare di proseguire l’attività, ringraziando comunque chi li ha supportati nel tempo. La serata di domani, prevista come evento, è stata cancellata e non ci saranno altre iniziative nel locale.

CIVITANOVA «Con questo messaggio desideriamo comunicare ufficialmente la chiusura del Donoma Club in questa storica location». Inizia così la lettera di saluto dei gestori della storica discoteca civitanovese: «Negli ultimi mesi sono state valutate diverse soluzioni per garantire continuità al progetto, anche attraverso formule temporanee e alternative. Nonostante gli sforzi messi in campo, non è stato possibile raggiungere le condizioni necessarie per proseguire l’attività. Il Donoma Club ha rappresentato per anni molto più di un semplice locale: un punto di riferimento per il territorio, un luogo capace di generare valore, lavoro e aggregazione, contribuendo in maniera concreta allo sviluppo dell’intrattenimento e della vita notturna.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Donoma, salta la serata di domani: «Basta, chiudiamo. Abbiamo fatto di tutto per andare avanti». Lettera di ringraziamento della direzione del locale

Notizie correlate

Il Fatto quotidiano e Domani inguaiano il sottosegretario Delmastro: le foto nel locale della figlia del mafioso Caroccia. Una è di due mesi faC’è una foto, anzi due, che coinvolgono il sottosegretario con delega al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Andrea Delmastro.

Del Piero: “Italia, non avere paura! Abbiamo le qualità per andare avanti”In occasione del FIFA World Cup Trophy Tour, Alessandro Del Piero ha parlato della sfida tra Italia e Irlanda del Nord, in programma questa sera.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Donoma, salta la serata di domani: Basta, chiudiamo. Abbiamo fatto di tutto per andare avanti. Lettera di ringraziamento della...; San Benedetto, passeggiata choc tra buche e ferri vecchi: sfondati i varchi del nuovo lungomare; Raduno Harley, chiusura col botto a Senigallia: 120mila presenze, riders in massa da Germania, Portogallo e Regno Unito; Cupra Marittima, più sicurezza e viabilità scorrevole con il marciapiede sulla statale 16.

Donoma, salta la serata di domani: «Basta, chiudiamo. Abbiamo fatto di tutto per andare avanti». Lettera di ringraziamento della direzione del localeCIVITANOVA «Con questo messaggio desideriamo comunicare ufficialmente la chiusura del Donoma Club in questa storica location». msn.com

La lettera di un ristoratore che ha deciso di chiudere rilanciata dq Marco Contursi - facebook.com facebook

«Nordio visto nel ranch di Cipriani»: la Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci x.com