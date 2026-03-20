Il Fatto quotidiano e Domani inguaiano il sottosegretario Delmastro | le foto nel locale della figlia del mafioso Caroccia Una è di due mesi fa

Il quotidiano e Domani pubblicano due foto che mostrano il sottosegretario con delega al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Andrea Delmastro, nel locale della figlia di un mafioso. Una delle immagini risale a due mesi fa. Le immagini sono state pubblicate in relazione a un procedimento giudiziario e coinvolgono direttamente il politico.

C’è una foto, anzi due, che coinvolgono il sottosegretario con delega al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Andrea Delmastro. Una la rivela Il Fatto Quotidiano, che in questi giorni ha parlato dei legami dell’esponente di FdI con la famiglia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva come prestanome del clan camorristico Senese. Mostra Delmastro in piedi con una sigaretta in bocca. Seduta di fronte a lui, dall’altra parte del tavolo, Giusy Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia. E poi tutto il cerchio magico del sottosegretario. Tutti a un tavolo nel locale la Bisteccheria d’Italia, della cui srl “Le 5 Forchette” Delmastro è stato socio con il 25 per cento delle azioni. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Il sottosegretario Delmastro abbracciato al mafioso nel suo ristorante: la foto (e le domande che ne scaturiscono) Leggi anche: Delmastro, spunta la foto con Caroccia del 2023. Conte: “Una vergogna, la premier lo mandi via”. E Schlein chiede l’allontanamento del sottosegretario Tutto quello che riguarda Il Fatto quotidiano e Domani inguaiano... Discussioni sull' argomento Corteo No sociale a Roma: attesi 10 mila manifestanti contro referendum e guerra; Francesca Verdini raddoppia in Rai: nuovo programma sulle truffe prodotto dalla compagna di Matteo Salvini. E si aggirano i vincoli di spending review; Toscana, il direttore dell'Ufficio scolastico vuole vietare l'assemblea sindacale sul referendum; La settimana del NO col Fatto Quotidiano: scopri tutti i nostri incontri con Travaglio e tanti ospiti. Chi c’è nel comitato editoriale della Fondazione DomaniAnnunciata ieri la composizione del Comitato Editoriale che affiancherà la redazione di Domani, il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. Ecco chi ne farà parte Nuovo assetto per Domani. Dopo l’an ... policymakermag.it Domani su Rai1 alle 8.20 lo speciale Tg1 Dialogo Le ultime ore di San Francesco, con Mario Prignano e padre Enzo Fortunato Da Santa Maria degli Angeli, la Porziuncola, per arrivare alla Chiesa di San Giorgio fino alla definitiva sepoltura nella Basilica di Sa - facebook.com facebook Sassuolo in grande emergenza per la partita di domani sera contro la Juventus. E' stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra. I soggetti che presentano sintomi sono attualmente is x.com