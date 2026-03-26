Durante il FIFA World Cup Trophy Tour, l'ex calciatore ha commentato la partita tra Italia e Irlanda del Nord, prevista per questa sera. Ha invitato la nazionale italiana a non temere e ha affermato che la squadra possiede le capacità per affrontare al meglio la sfida. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla fiducia nelle qualità della nazionale, senza ulteriori analisi o opinioni.

In occasione del FIFA World Cup Trophy Tour, Alessandro Del Piero ha parlato della sfida tra Italia e Irlanda del Nord, in programma questa sera. L’ex capitano azzurro ha invitato alla fiducia: ha sottolineato la difficoltà del momento e delle gare, ma anche la necessità di affrontarle senza timori, convinto che la squadra abbia qualità sufficienti per superare questo doppio impegno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Del Piero: “Italia, non avere paura! Abbiamo le qualità per andare avanti”

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